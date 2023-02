¿Problemas a la interna? Damián Díaz habría arrojado al piso la banda de capitán de Barcelona SC tras ser cambiado

Barcelona Sporting Club perdió 1-2 ante Gualaceo en el Estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues en lo que fue el inicio de la Liga Pro en su versión 2023. En el partido, se notó la frustración de varios jugadores canarios e incluso Damián Díaz dejó votado la cinta de capitán cuando lo cambiaron con Gabriel Cortez.

El “Kitu” Díaz salió del campo de juego en el minuto 59 y en imágenes en redes sociales se puede observar como el volante deja en el césped la cinta de capitán que encontró Christian Ortiz, quien recogió la cinta para hacerle llegar a Javier Burrai quien quedaba como el capitán tras la sustitución del 10. Esto generó malestar en parte de la hinchada que lo tomó a mal el gesto del argentino.

Titi Ortiz recoge la cinta de capitán con el escudo del club que se encontraba en el suelo y Joshue Quiñonez se la entrega a Burrai



…¿será? no creo… https://t.co/e1PXS1cdkd pic.twitter.com/Sgk6K2VE0E — Mufo (@muforerx) February 26, 2023

Sin embargo, según Karolina Dávila de ESPN, quien estuvo en la transmisión del partido asegura que no vio que Damián Díaz arrojará la cinta de capitán al césped. Pese a eso, queda la duda de como llegó al piso la cinta de capitán que la portaba Damián Díaz y cómo él no se dio cuenta que no la tenía puesta justo al momento de la variante, decisión que causó molestia en el argentino pero que al parecer no trascendió a los camerinos de los toreros.