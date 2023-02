“A mi no me importa quien seas...” le dijeron a Miller Bolaños en el encuentro ante Libertad de Loja y ya lo piden para Barcelona

Emelec arrancó con pie derecho en la Liga Pro al vencer 2-0 al Libertad de Loja en el Estadio Capwell de Guayaquil. Samuel Sosa a los 11 minutos y Miller Bolaños a los 38 fueron los autores de los goles y el delantero tuvo un cruce con uno de los jugadores del Libertad que se calentó y le dijo un par de “cariñitos”.

Emelec sumó tres puntos al igual que Técnico Universitario, El Nacional, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle y Gualaceo que fueron los únicos equipos que ganaron en la primera jornada. En una jugada, hubo un momento de calentura donde Miller Bolaños recibió insultos de Valverde quien le dijo algunas cosas: “A mí no me importa quien seas ... no me interesa”.

Debido a la rivalidad que existe entre Barcelona y Emelec, varios aficionados toreros pedían a Alfaro Moreno el fichaje de Valverde a modo de broma debido a cómo le frenó a Miller Bolaños. “Lo quiero para Barcelona - Alfaro Moreno fiche a ese pibe - Se imagina este pelado con la camiseta amarilla, así deben venir jugadores a BSC, entre otras cosas”, eran los comentarios en redes sociales.

Tweet Miller Bolaños