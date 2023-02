VIDEO | Barcelona y Manchester United empatan por la Europa League y definen todo en Old Trafford

Barcelona y Manchester United firmaron un espectacular encuentro en la ida de la dieciseisavos de final de la Europa League, que finalizó empatado 2-2 y dejó todo aplazado para la vuelta, dentro de una semana en Old Trafford.

Al Barcelona le costó coger el hilo del partido frente a un rival energético, que presionó la salida del balón y demostró su gran momento de juego. Y es que los azulgrana no sacaban jugado el balón desde atrás, donde Koundé tenía problemas para iniciar la construcción.

El ritmo del partido era frenético, el United se alimentaba de la energía de Fred y Casemiro, vivía del vértigo de Rashford y de algún desequilibrio de Jadon Sancho. Pero la siguiente aproximación también fue una llegada de Pedri en el 18. El United, poco a poco, se fue haciendo con el control del partido, aprovechaba cada error, cada duda del Barcelona para poner la meta de Ter Stegen en la diana y empezaron a llegar las ocasiones. Así, empatado sin goles, temrinóe l primer tiempo.

Raphinha sirvió un córner en el 50 que permitió el 1-0 de Marcos Alonso. El central azulgrana remató espléndidamente el servicio del extremo. Picó el balón en el suelo y superó a De Gea. Marcos señaló al cielo en recuerdo de su padre, recientemente fallecido.

¡GOL DEL BARCELONA! Marcos Alonso apareció tras el córner y marcó en el comienzo del ST el 1-0 vs. Manchester United en la #UELxESPN.



📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/36NiTnH5fV — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2023

Pero incomprensiblemente después de adelantarse en el marcado, el Barcelona se desinfló. Entró en juego Rashford, habilitado por Fred, y batió en el palo corto a Ter Stegen (1-1, min. 52).

¡¡LO DE ESTE CRACK NO ES NORMAL!! Rashford, siempre Rashford: ahora marca en la #UELxESPN vs. Barcelona para el empate parcial en el Camp Nou.



📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/YKN6W6BXhq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2023

Nueve minutos después, Rashford volvió a intervenir tras un saque de esquina y Koundé desvió en propia puerta (1-2, min. 59).

¡GOL DEL UNITED! Gran jugada de Rashford y GOL EN CONTRA de Jules Kounde en el Camp Nou para el 2-1 vs. Barcelona en la #UELxESPN.



📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/IGG2Z2tzkp — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2023

La respuesta al descontrol de su equipo fueron tres cambios por parte de Xavi, que puso en juego a Ansu, Balde y Christensen, buscando un equilibrio que hasta entonces era muy frágil.Y reaccionó su equipo. Se aproximó el 2-2 en un remate de Lewandowski y acertó Raphinha en el 76 que, en un disparo lejano, sorprendió a De Gea, después de una gran recuperación en campo contrario.

¡GOL DEL BARCELONA! Lewandowski no la tocó y Raphinha es el autor del 2-2 vs. Manchester United en la #UELxESPN. ¡DE CAÑO!



📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ESncegFqsI — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2023

En el último cuarto de hora, el partido fue de ida y vuelta, parecía una final y no la ida de una eliminatoria. Al final, todo se decidirá en Old Trafford partido que desde ya tiene dos malas noticias para los azulgrana, que no contarán para la vuelta ni con Pedri, lesionado, ni con Gavi, sancionado por acumulación de amarillas.