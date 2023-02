¡Desobediente! Neymar no hizo caso a la recomendación de Mbappé tras la derrota en Champions League

La recomendación de Kylian Mbappé a los jugadores del PSG después de la derrota 0-1 ante el Bayern Munich en los octavos de final de la Champions League, fue que “todos nuestros jugadores estén en buena salud e iremos allí (por Alemania) a clasificarnos. Todos debemos comer bien, dormir bien y prepararnos”. Fue en una entrevista postpartido. Algo que Neymar no hizo caso y salió a disputar dos torneos de póker.

Neymar Jr se ha caracterizado por andar siempre de farra y asistir a varios torneos de apuestas. Ello ha preocupado a más de uno cuando las situaciones están difíciles. Por eso sus vecinos han presentado quejas por las frecuentes fiestas que organiza en su casa.

Ante ello, los medios franceses piensan que el mensaje que puede estar dando va direccionado hacia el 10 del PSG. A pesar de estar en el ojo del huracán, se hizo presente en dos competencias de apuestas.

El primer torneo fue organizado por una institución en la que ‘El Gallo’ es uno de sus principales embajadores: ‘PokerStars’. Según el diario L’Equipe, el crack brasileño no corrió con suerte al elegir sus cartas, dado que fue eliminado rápidamente en el famoso evento EPT París.

Neymar Jr

Luego de quedar eliminado en dicho torneo, el exjugador de FC Barcelona se inscribió en el Mystery Bounty, evento que costaba alrededor de USD 10.000 euros. En esta competencia, al brasileño le fue mejor que la anterior por avanzar a la siguiente fase, la cual tendrá como fecha este jueves que el PSG tiene día libre.

El exSantos quedó entre los 45 clasificados de 71 personas inscritas. De acuerdo a la cadena de televisión RMC Sport, Neymar Jr tiene que jugar bien sus cartas si quiere avanzar y ganar el torneo de póker:

“El líder es el ruso Nikita Kuznetsov, con 376.500 fichas antes del inicio de la segunda jornada del torneo y Neymar quedó en el trigésimo lugar de la grilla con 103.500 fichas, por debajo del stack medio (157.778).” — RMC Sport

Torneo PokerStars: Neymar

No obstante, no solo no quiso hacer caso a los consejos de Kylian Mbappé al tener una buen descanso, sino que después del torneo de cartas, el 10 de Brasil y sus amigos se dirigieron a un local de comida rápida. Así se le pudo ver a través de una historia de Instagram de uno de sus compañeros que llevaba un mensaje casual: “llevándolo a hacer cosas normales”.

Neymar y sus amigos

Actualmente, los parisinos no cuentan con su mejor racha, ya que arrastran tres derrotas consecutivas: quedó fuera de la Copa de Francia por el Marsella, perdió por la liga francesa ante el Mónaco y recientemente a un paso de no participar en la Champions League frente al Bayern Munich.