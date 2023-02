¡Increíble afirmación! Miguel Ángel Loor admite que Liga Pro permite los dobles contratos por parte de los clubes

El fútbol ecuatoriano iniciará el 24 de febrero en su edición 2023 y se está cuadrando todo para el arranque. En una entrevista, el presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor dio declaraciones sobre varios aspectos entre los que destacan los contratos de los clubes con sus jugadores.

Y es que llamó la atención las declaraciones de Miguel Ángel Loor a Mach Deportes donde señaló que “los dobles contratos no son prohibidos, pero se deben presentar ambos en la Liga Pro. Si detectamos un contrato no presentado, el próximo año no podrá inscribir jugadores”.

Ante esta situación, queda la incógnita del por qué los clubes tendrían doble contrato con los jugadores aunque ha sido un “secreto a voces” de que varios equipos como El Nacional, Cumbayá FC y otros hagan este tipo de convenios que han sido muy criticados. ¿por qué la existencia de dos contratos?

Antecedentes

Cabe recordar que los dobles contratos son aquellos contratos adicionales que un individuo se suscribe con una institución (en este caso un club), pero que no son revelados ante los organismos pertinentes y tampoco aparece en los documentos oficiales de cada institución.

Uno de los casos más emblemáticos del fútbol ecuatoriano fue el del Club Deportivo El Nacional en 2020, cuando se conoció que varios futbolistas tenían dobles contratos avalados por la presidenta Lucía Vallecilla.

Otro caso conocido fue el del Cumbayá FC que en 2022 se dio a conocer de deudas del club con jugadores, administrativos y cuerpo técnico al mando de Raúl Duarte quien dio a conocer los famosos “dobles contratos” del conjunto capitalino. Así mismo fueron als declaraciones de Luis Miguel Escalada que dio a conocer varios temas oscuros del Cumbayá FC.