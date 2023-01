“Les faltó detectar la manzana podrida”, histórico de Emelec contra parte de la plantilla 2023

Óscar Bagüí, exdefensor del Club Sport Emelec, no se guardó nada al hablar de la plantilla 2023 tras la llegada del nuevo presidente el Sr. José Pillegi. El conjunto eléctrico se está preparando para lo que será la temporada 2023 con el objetivo de cumplir un buen papel en Copa Sudamericana y en Liga Pro.

Para Óscar Bagüí hay algunas personas negativas a la interna del plantel de Emelec que ahora dirigirá Rondelli pero que en su momento le habría hecho la casita a Ismael Rescalvo en Radio i99 de Guayaquil: “Creo que al cuerpo técnico le faltó detectar la manzana podrida. Si estaba en mi decisión, sacaba medio camerino”. Aunque no dijo nombres dejando con la duda a todos los seguidores del Bolbillo.

“Los Rescalvo no me parecen malos entrenadores, tienen una planificación y están en todos los detalles. Pero se les va lo otro, de detectar algunas cosas. El convivir 15 años en un camerino te hacen dar una idea de qué cosas”, agregó Óscar Bagüí sobre algunos elementos de Emelec pero que no dejó en claro los nombres de los jugadores.

Los conjunto eléctrico se medirá al Guayaquil City el próximo sábado 11 de Febrero a las 18h00 en lo que será la “Explosión Azul”. Allí, la dirigencia de Emelec presentará su nueva indumentaria y a sus nuevos fichajes para lo que será la temporada 2023 bajo el mando del DT. Miguel Rondelli.