VIDEO | El momento en el que un Tricolor mundialista le regaló una casa a su madre para “cumplir sus sueños”

Sin lugar a duda que, la mayoría de los jugadores del fútbol ecuatoriano, nacen en familias de escasos recursos y llegan a ser futbolistas profesionales con el fin de cumplir un sueño para ganarse una “mejor vida”. Este no es la excepción con José Cifuentes que ha evolucionado mucho y que pudo estar en el Mundial de Qatar 2022 defendiendo la bandera de Ecuador.

José Cifuentes fue uno de los jugadores de recambio más importantes para Gustavo Alfaro durante el Mundial de Qatar 2022 para vivir uno de los momentos más importantes de su vida profesional. Sin embargo, no fue fácil en sus inicios en el fútbol como el mismo lo cuenta en su red social de Instagram donde tuvo que hacer ciertos sacrificios: “Un día entre lágrimas me voy de la casa a luchar por mis sueños, hoy gracias a Dios puedo decir que casi todos mis sueños se cumplieron, hasta lo que yo no soñé, se cumplió”, expresó en el video donde regala una casa a su madre quien lo apoyo desde chico.

“Hoy estoy muy feliz de que Dios te haya dado esta casa. Disfrútala mucho que te lo mereces mi reina. Te amo mucho mamá”, expresó al final de la publicación José Cifuentes quien pudo darle una alegría a su madre y a su familia quienes ahora podrán vivir en la casa obsequiada por “La Cifu”.

¿Quién es José Cifuentes?

Nació en el América de Quito de donde fue convocado por Jorge Célico para el Sudamericano Sub 20 en el que La Tri se coronó campeón y obtuvo el 3er lugar en el Mundial de Polonia de esa categoría. Allí marcó un golazo que fue elegido entre los mejores del campeonato.

De allí jugó en la Universidad Católica y pronto salió a la MLS para fichar por Los Ángeles FC donde fue campeón en la temporada 2022 junto a Diego Palacios y Jhegson Méndez.