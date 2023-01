Tricolor: El Sudamericano sub-20 regresa tras cuatro años con la mira puesta en Indonesia

Colombia. La foto de la Tricolor Sub 20 al partir a territorio 'cafetero' para disputar el Sudamericano, el mismo que quieren ganar por segunda vez consecutiva. Otro objetivo es obtener un ticket para el Mundial de Indonesia que será en mayo.

El Sudamericano sub-20 de Colombia comenzará este jueves 19 de enero de 2023 y marcará el regreso de un torneo continental que no se pudo disputar en 2021 por cuenta de la pandemia y en él los diez equipos de la Conmebol buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Pese a que las selecciones no contarán con muchas de sus figuras porque los clubes en los que juegan no estaban obligados a prestarlas debido a que el torneo no se disputa en fecha FIFA, las expectativas son altas ya que igual asisten a la cita algunas de las principales promesas de la región.

El grupo de la muerte es el A y de él hacen parte Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, mientras que en el B están Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, el campeón vigente del torneo.

💪 ¡El actual campeón tuvo su primera práctica en Colombia!



🔥 #LaTriSub20 debutará el viernes en la CONMEBOL Sub 20 🆚 Chile pic.twitter.com/VAVKCZhWO7 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) January 18, 2023

PRIMERA JORNADA DEL GRUPO A

El primer partido del campeonato lo disputarán este jueves 19 de enero de 2023, Perú y Brasil en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde después se enfrentarán Colombia y Paraguay, mientras que Argentina descansará en la jornada inaugural.

La Blanquirroja, que llegó el último martes a Colombia y está dirigida por Jaime Serna, busca dar la sorpresa en el torneo con jugadores como Kluiverth Aguilar, Catriel Cabellos, Juan Pablo Goicoechea y Sebastien Pineau.

El lateral Aguilar, de 19 años, es el que más recorrido tiene del equipo porque disputó el torneo peruano en 2019 con Alianza Lima y luego fue fichado por el Lommel SK de la segunda división belga.

🔥 ¡Trabajando fuerte por el objetivo! pic.twitter.com/BTn3FoQhDi — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) January 18, 2023

El extremo Cabellos, entre tanto, nació en Argentina y hace parte del Racing Club, donde su destacado nivel ha hecho que lo empiecen a acercar al primer equipo de la Academia.

Sin embargo, al frente estará la poderosa Brasil, que a pesar de que no contará con Endrick y Vinicius Tobias, tendrá a otros jugadores destacados como el creativo Andrey Santos y los delanteros Vitor Roque y Sávio.

Además de este trío, la selección dirigida por Ramón Menezes cuenta en el Sudamericano sub-20 con una nómina de jugadores sobrada de talento, entre los que se destacan nombres como el de los centrocampistas ofensivos Marlon Gomes o Guilherme Biro.

Por otra parte, los anfitriones son conscientes de que les tocó el ‘grupo de la muerte’, pero su seleccionador Héctor Cárdenas armó un equipo balanceado que cuenta con varios jugadores que, a pesar de su juventud, ya tienen un recorrido bastante amplio en la liga colombiana.

🔥 ¡#LaTriSub20 ya se encuentra en Cali para su participación en la @CONMEBOL Sub 20! — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) January 17, 2023

Entre ellos aparecen el volante Miguel Monsalve, que incluso pescó minutos en la final de la liga colombiana que su equipo, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), perdió en diciembre con Deportivo Pereira; el centrocampista Daniel Luna, que jugó 13 partidos con el Deportivo Cali en el segundo semestre de 2022, o el central Kevin Mantilla, indiscutible en Independiente Santa Fe.

Sin embargo, Cárdenas perdió a última hora a su máxima figura, el delantero Jhon Jader Durán, porque su nuevo club, el Aston Villa, lo solicitó para “cumplir con los exámenes médicos y legalizar la documentación de trabajo” en el Reino Unido.

Paraguay, por su lado, tratará de batir a los locales bajo el liderazgo del volante Diego Gómez, el único de los 23 convocados por el seleccionador Aldo Bobadilla que ha sumado minutos en la Albirroja absoluta ante la ausencia del atacante Julio Enciso, al que el Brighton no cedió para el torneo.

Igualmente el entrenador tendrá a varios jugadores con experiencia fuera de su país, como el extremo izquierdo Diego González, del Celaya; el volante Ariel Gamarra, de la reserva del Argentinos Juniors, y el mediocampista Kevin Pereira, del Talleres de Córdoba.

La primera fase del Sudamericano sub-20 se disputará en los estadios Deportivo Cali y Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali, mientras que el hexagonal final se jugará en los estadios El Campín y Techo de Bogotá.