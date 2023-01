¡Cambio de planes en Londres! El club que ahora ve como prioridad a Moisés Caicedo ante la negativa de Enzo Fernández

En las últimas semanas se habla mucho del futuro de Moisés Caicedo, uno de los jugadores más destacados de la Tricolor. Y es que, el jugador de 21 años se ha ganado la titularidad en el Brighton que está en zona de Champions League y Europa League en la English Premier League y que brilló en el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué equipos quieren al ecuatoriano?

Moisés Caicedo ha pasado a ocupar un puesto protagónico en el Brighton tras la salida de Ives Bissouma al Tottenham. Sin embargo, el ecuatoriano cerró una gran temporada en el anterior año donde ocupó el puesto de titular los últimos partidos de la temporada en la Premier League de Inglaterra e incluso marcó en la histórica victoria 4-0 ante el Manchester United. Esto también ha provocado que su valor de mercado aumente a 38 millones de euros convirtiéndose en el jugador ecuatoriano más costoso de la actualidad, seguido de Piero Hincapié con 25 millones y Pervis Estupiñán en 20.

El gol de Moisés Caicedo ante Manchester United. 👏🏼🇪🇨pic.twitter.com/23c5yTdIoe — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2022

Chelsea oferta por Caicedo

Además, la buena participación en el Mundial de Qatar 2022 con Ecuador ha despertado el interés de varios clubes haciendo difícil la intención del Brighton de retener a Moisés Caicedo quien tiene uno de los sueldos más bajos del club. Según el portal spotrac, el ex volante de Independiente del Valle cuenta con un salario semanal de £3,500 (4.200 dólares), £14,000 mensual (16.800 dólares) y £182,000 anual (218.817 dólares). Salario que para se la Premier League de Inglaterra es bajo comparado a lo que se paga en la liga más importante del mundo.

Por esta razón, parecería que Moisés Caicedo cambiará de equipo y los equipos que sonaron en su momento han sido Liverpool, Real Madrid y Manchester United. Sin embargo, estos clubes no han ofertado de manera oficial y se conoció que el Chelsea ofertaría 65 millones de libras esterlinas por el ecuatoriano. Esto ya que la llegada del argentino Enzo Fernández no se logró, y el plan B sería el ex Independiente del Valle.