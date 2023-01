¡Les vio la cara! Jugador profesional sorteó camiseta de Messi, se “hizo el loco” y se fue de vacaciones

El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, ex figura de River Plate y de la Selección de Colombia, es un personaje que suele estar involucrado en escándalos. Más allá de sus goles, la manera en que toma decisiones en su vida personal suelen ser noticia.

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender”, contó el ex atacante de River Plate sobre la camiseta que puso en sorteo.

Teo Gutierrez 😁👍



1ª escena: Organiza una rifa para una causa benéfica donde se dará una camiseta que cambió con Messi.

2ª escena: La rifa se hace y no cae en un número vendido, por ende nadie la gana

3ª escena: Teo se va de vacaciones y Harold Preciado le pregunta por la rifa. pic.twitter.com/jY3zUG5sYV — FútbolxMontones (@FutbolxMontones) January 9, 2023

“Esa camiseta fue la de Chile en Copa América, le pedí un saludo para mi hijo a Messi y él tuvo la amabilidad de regalarme la camiseta. Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella”, contó sobre el origen de la camiseta del astro argentino Lionel Messi. Sin embargo, este buen gesto del colombiano terminó siendo una polémica como nos tiene acostumbrado ya que realizó el sorteo y salió un número que no había adquirido nadie y publicó: “Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”.

Lo peor de todo llegó después, el atacante Gutiérrez compartió el posteo de un paseo en lancha donde lucía muy feliz, disfrutando de una tarde increíble. “Compraste el barco con la rifa”, le preguntó uno usuario. Y el futbolista no dudó en provocar: “Papito, con esa plata estoy viajando”. La ira de todos sus seguidores se vio reflejado en los comentarios.