“Me duele”: Padre de Leonardo Campana indignado porque su hijo no fue convocado al Mundial de Qatar 2022

Leonardo Campana no fue convocado al Mundial de Qatar 2022, algo que ya venía sonando. La joven promesa, Kevin Rodríguez fue quien ocupó el puesto del militante del Inter de Miami. Una verdadera sorpresa.

[ ¿Quién es Kevin Rodríguez? La sorpresa de Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar ]

Ante el lanzamiento de la convocatoria de Gustavo Alfaro, el padre de Leo, el exministro de Comercio Exterior y empresario, Pablo Campana, emitió un pronunciamiento en sus redes en el que manifestó su indignación.

“Como padre de Leo, me duele”.

También deseó el mejor de los éxitos para la Tri. Además, pidió respeto y apoyo para cada jugador.

Captura de pantalla (Instagram @pablo_campana)

Para Alfaro, los números no es lo único que importa. Campana fichó por el Inter Miami de la MLS con la intención de tener minutos y volver a marcar goles. Hizo 11 tantos y registró una asistencia en 23 partidos.

También fue tercero en la Copa del Mundo Polonia Sub 20 y Campeón Sudamericano Sub 20 donde fue goleador. Pese a ello, no fue llamado.

Leo acompañó a la Selección en las eliminatorias para Qatar 2022, en la Copa América de Brasil y en los amistosos.

Campana no estuvo en los últimos amistosos, cuando la Tri se midió a Arabia Saudita y Japón. Aunque sí actuó en los comprobatorios contra Nigeria, México y Cabo Verde, en junio.