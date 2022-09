¡Ya hay fecha! Oficialmente el caso Byron Castillo se resolvería el jueves 15 de septiembre ante la FIFA

El ecuatoriano fue acusado de ser colombiano por parte de Eduardo Carlezzo, abogado de la AFNP. Según información recabada por El Deportivo, la FIFA le informó a la Federación de Chile que la audiencia se realizará el próximo 15 de septiembre, a las 14.30 horas de Zúrich y es esta fecha donde se resolverá sí o sí.

Sin embargo, para el abogado del jugador Byron Castillo no está obligado a presentarse ante la FIFA ante las acusaciones sobre su nacionalidad. Ante varias especulaciones, audios, documentos, etc la FEF tiene claro que el jueves se resolverá puesto que todos estas pruebas son intentos de presión de Chile hacia la FIFA. Por esta razón, solo queda esperar al dictamen del jueves en el juzgado donde estarán las partes involucradas.

Ecuador ha preferido mantener un perfil bajo ante la situación, mientras que Chile empuja por todos lados para que el problema estalle. Sin embargo, cabe recordar que el tema Byron Castillo se resolvió años atrás, y que la justicia ecuatoriana reconoció al jugador como ecuatoriano.

Se le cumplió a Eduardo Carlezzo

El abogado brasileño había dicho que las declaraciones de Castillo serían vitales: “Aparentemente no habrá una investigación específica de la FIFA al jugador, y eso me preocupa mucho, porque cuando entramos solicitamos que se marcara una audiencia para escuchar al jugador. Él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar. Él es el principal testigo. Tiene que hablar. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado”, decía el abogado.

Cabe recordar que la ANFP exigió algunas sanciones para la Federación Ecuatoriana de Fútbol y para Byron Castillo. El medio de comunicación La Tercera reveló que el abogado exigió castigar a Byron Castillo de por vida, sacar a $1 millón a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y que la Tri no pueda clasificar al Mundial 2022 y 2026. Evidentemente, son peticiones exageradas que la FIFA no da cabida debido a que el fallo fue a favor de Ecuador.