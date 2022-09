¡Malas noticias para Chile! Abogado se refiere al audio filtrado de Byron Castillo

Abogado de Castillo responde a audio filtrado El archivo de audio no podrá usarse como prueba

La Federación Chilena de Fútbol con cada intento de llegar al Mundial de Qatar, por la puerta de atrás, termina cayendo en el ridículo internacional. La ilusión estalló este lunes 12 de septiembre cuando se reveló un supuesto audio donde Byron Castillo afirmaría haber nacido en Colombia, cosa que no es así.

[ La foto (respuesta) de Byron Castillo a supuesto audio filtrado de medio británico ]

Según la filtración de Daily Mail, el actual lateral del Club León conversaría con una persona desconocida donde apunta que sus documentos fueron alterados. No obstante, este audio ya fue desestimado tiempo atrás pero permitió que se exista una aclaración por parte del abogado del pilar de la Tri.

Andrés Holguín, defensa del jugador, comentó que un juez constitucional no consideró el audio como prueba ya que no se podía certificar si se trataba del defensa. “El audio que está circulando no es nada nuevo”, apuntó.

¿Afecta a la audiencia del jueves?

“En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, dijo el letrado.

Además, el abogado lanzó una bomba contra Chile y apuntó que este país “quiere entrar” a la máxima cita del fútbol por la puerta de atrás.

¿Cuándo será la audiencia?

Según información recabada por El Deportivo, la FIFA le informó a la Federación de Chile que la audiencia se realizará el próximo 15 de septiembre, a las 14.30 horas de Zúrich y es esta fecha donde se resolverá sí o sí.

Sin embargo, para el abogado del jugador Byron Castillo no está obligado a presentarse ante la FIFA ante las acusaciones sobre su nacionalidad. Ante varias especulaciones, audios, documentos, la FEF tiene claro que el jueves se resolverá puesto que todas estas pruebas son intentos de presión de Chile hacia la FIFA. Por esta razón, solo queda esperar al dictamen del jueves en el juzgado donde estarán las partes involucradas.