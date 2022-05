Asaltaron y golpearon brutalmente al hijo del periodista deportivo Carlos Víctor Morales

La violencia es de terror a cualquier hora y en cualquier lugar en Guayaquil. Ahora le tocó el turno al hijo del reconocido periodista deportivo, Carlos Víctor Morales, quien narró toda la angustia que vivió cuando lo asaltaron, golpearon y lo amenazaron al robarle su celular y cuando intentaron llevarse su vehículo.

Chino Morales contó en un hilo de Twitter los momentos de desesperación que vivió hace unos días y su padre, el reconocido periodista deportivo se hizo eco y expresó su indignación tras lo sucedido con su hijo.

“Esto le pasó a mi hijo y no lo comenté en mis espacios mientras él no lo haga. Vivimos una pesadilla por su paradero desconocido. Gracias a Dios sigue con nosotros. Su relato es de terror. Maldita sea la inseguridad”, manifestó.

El amor a mi familia me hace respetuoso de sus decisiones. Esto le pasó a mi hijo y no lo comenté en mis espacios mientras él no lo haga. Vivimos una pesadilla por su paradero desconocido. Gracias a Dios sigue con nosotros. Su relato es de terror. Maldita sea la inseguridad. https://t.co/g8cL4gGKru — Carlos V. Morales (@CarlosVictorM) May 24, 2022

Chino Morales sufrió un asalto con pistolas en la cabeza. Este es su relato:

“Hace una semana saliendo de mi trabajo en el centro, alrededor de 5:12 pm, dos tipos armados me interceptaron bajándome de mi carro y me golpearon en la cabeza por la nuca hasta que me tumbaron, me sacaron todas mis pertenencias, me pidieron que desbloquee mi celular, y obvio con las pistolas en la cabeza”, narró @ChinoMoralesR en su cuenta de Twitter.

“Créanme no eran armas falsas, no llevaban mascarillas ni nada que les tape el rostro”, aseguró.

Me golpearon en la cabeza por la nuca hasta que me tumbaron, me sacaron todas mis pertenencias, me pidieron que desbloquee mi celular, y obvio con las pistolas en la cabeza. Créanme no eran armas falsas, no llevaban mascarillas ni nada que les tape el rostro. Intentaron llevarse — ChinoMoralesR (@ChinoMoralesR) May 24, 2022

El joven contó que intentaron llevarse su carro y en ese momento uno de los delincuentes le preguntó: “¿Lo trepamos?”; a lo que el otro delincuente respondió: “Trépalo o mátalo, usted sabe como es el camello, aquí no regresamos”.

“De lo mareado que estaba por los golpes, teniendo algo de lucidez les pedí que no me maten, que no le hagan esto a mi mamá. Eso fue lo único que salió de mi boca”, escribió el joven.

Chino Morales indicó que rogó porque no le mataran ya que escuchó a un ladrón decir: “no pasa nada, compa, métale uno y pique”. Es decir, un delincuente le pidió a otro que le dispare, “pero él no lo hizo y no sé por qué. En ese momento escuché: “entonces llévalo””.

En ese momento, los ladrones intentaron encender el auto pero como estaba la marcha en primera, el vehículo saltó y topó al de adelante. “…Se asustan, tiran las llaves lejos; se trepa cada uno a un carro distinto, que estaban a unos pocos metros. Solo logre distinguir un carro gris y se fueron. Todo esto a vista de mucha gente que no podía hacer absolutamente nada”, detalló.

En medio del miedo que sintió, el joven relató que en su cabeza solo estaba bloquear sus tarjetas de crédito, su correo, banco, entre otras cosas.

En medio del peligro que corría, @ChinoMoralesR dijo que en su cabeza solo estaba correr a bloquear cuentas de mail, banco, entre otras. “Había que actuar rápido; pude solucionar todo no tan a tiempo, pero son cosas que se pueden recuperar. Hoy estoy vivo, hoy creo que estoy sintiendo lo que me prohibí ese día, el miedo me invade en cada esquina y cada semáforo, pero ya lo superaremos”, manifestó.

“Nuestras vidas son tan frágiles y estamos a merced de quiénes aman quitarlas. Abracen el doble, amen el doble y agradezcan infinitamente hoy, porque literal todo puede cambiar y no lo verás venir”, finalizó con una reflexión.