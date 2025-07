Jueves Gourmet: More experiencias, More sabores, More negocios

Banco Internacional te invita a redescubrir el placer de una buena comida con Jueves Gourmet, una propuesta pensada para quienes valoran la experiencia, los detalles y el buen ambiente.

PUBLICIDAD

Todos los jueves, disfruta del 30% de descuento en toda la carta y en toda la cuenta, durante todo el día. Sin menús predefinidos ni condiciones ocultas.

Gastronomía, estilo y negocios

Jueves Gourmet no solo es una promoción, en una invitación a vivir más: a compartir un almuerzo con amigos, cerrar un negocio con un brindis o simplemente disfrutar de un momento especial que rompe la rutina.

Los restaurantes han sido seleccionados cuidadosamente para ofrecer lo mejor de la cocina internacional, de autor, parrilla, sushi, en espacios que realzan cada ocasión.

¿Cómo disfrutar de Jueves Gourmet?

1.- Consulta los restaurantes participantes en www.bancointernacional.com.ec/promo-jueves

2.- Reserva tu mesa.

3.- Paga con tarjetas de crédito o débito de Banco Internacional

4.- Y convierte cada jueves en una experiencia para recordar.

Porque no se trata de pagar menos, sino de vivir más.

Jueves Gourmet con Banco Internacional: More experiencias. More sabores. More negocios.