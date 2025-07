Confianza es creer: las historias reales que nos recuerdan el valor de confiar

¿En qué momento de tu vida descubriste lo que significa la confianza? Tal vez fue al cambiar de trabajo, al iniciar tu propio emprendimiento, al mudarte solo, o incluso cuando apostaste por alguien en quien pocos creían. Todos tenemos una historia que empezó con una decisión valiente: creer.

PUBLICIDAD

Desde Metro Ecuador salimos a las calles de Quito y Guayaquil para preguntar a la gente qué es para ellos la confianza. Más allá de un concepto, encontramos emociones, recuerdos y frases que definen lo que implica confiar en uno mismo y en los demás. Porque cuando la confianza es auténtica, el cambio siempre llega.

“Confianza es creer que sí puedo, aunque nadie más lo haga”

Kevin Ramírez, de 29 años, recuerda cómo se sintió al renunciar a su empleo estable para empezar su propio negocio de comida saludable. “Pensé que estaba loco. Tenía miedo, pero algo me decía que debía intentarlo. Confié en mi intuición, confié en mí… y resultó. Ahora tengo dos locales”, cuenta con orgullo.

Esa fe en sí mismo lo llevó a donde está. “Confianza es creer que sí puedo, aunque nadie más lo haga”, resume Kevin, mirando su celular donde llegan los pedidos del día.

“Confianza es creer que todo mejora si alguien cree en ti primero”

María del Carmen Arrollo, de 52 años, recuerda con nostalgia cuando, tras un divorcio, tuvo que empezar de cero con sus dos hijos. “Mi mamá me miró un día y me dijo: ‘Confía en ti, mijita, tú puedes con todo’. Me hizo sentir invencible. Cuando alguien cree en ti, se te quita el miedo.”

Su historia nos recuerda que la confianza muchas veces se hereda, se transmite, se enseña. Y sobre todo, se contagia.

“Confianza es creer en el otro, incluso cuando no tienes garantías”

Esteban Andrade, de 35, nos habló desde las afueras de una estación del Metro de Quito. Él confió en su pareja en el momento más incierto de su vida: “Me quedé sin trabajo en pandemia. Mi novia me dijo: ‘Yo te respaldo’. Y cumplió. Nunca lo olvidaré.” A veces, confiar en alguien más requiere más valentía que cualquier otra cosa. Pero cuando lo haces, todo cambia.

La confianza también define a un país

Estas historias cotidianas son el reflejo de un Ecuador que, a pesar de las adversidades, sigue apostando por confiar.

En los últimos años, la palabra confianza ha cobrado nuevos significados: confianza en el talento local, en nuevas oportunidades, en emprender desde cero, en la familia, en instituciones que acompañan y entienden. En la vida diaria, confiar es arriesgarse. Es creer que lo que viene puede ser mejor. Que si damos el paso, hay redes que nos sostienen.

En palabras de Sofía Fernández, una estudiante universitaria: “Confianza es creer que mi esfuerzo vale. Y que alguien, en algún lugar, lo va a reconocer”.

¿Y para ti, qué es la confianza?

Confiar no siempre es fácil. A veces hay que cerrar los ojos y dar el paso. Pero cuando lo hacemos, no hay marcha atrás: empezamos a avanzar, a crecer, a creer. Porque, como dijo una de nuestras entrevistadas al final de su relato: “Confianza es creer que lo mejor aún no ha pasado.”