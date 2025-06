MG despliega beneficios especiales en sus SUVs de alto rendimiento: RX5, RX8 y ONE

Morris Garages (MG), la reconocida marca británica con más de 100 años de historia, continúa consolidando su presencia en Ecuador con una oferta especial que acerca a los consumidores a sus destacados modelos MG RX5, RX8 y MG ONE. Esta promoción exclusiva permite acceder a vehículos con alta tecnología, seguridad avanzada y diseño superior, acompañados de precios altamente competitivos.

Respaldada por el grupo SAIC Motor, MG se ha posicionado como una marca global líder en innovación automotriz, ofreciendo una completa gama de SUVs, sedanes, híbridos y eléctricos con sistemas avanzados de infoentretenimiento, conectividad multiplataforma, asistentes inteligentes de conducción y tecnologías de seguridad activas y pasivas que superan los estándares tradicionales.

La marca que fusiona historia, diseño y tecnología, está desplegando una ofensiva de beneficios especiales para sus SUVs más codiciados: el MG RX5, el imponente RX8 y el audaz MG ONE, prepárense, porque la elegancia británica viene pisando fuerte con cifras que desafían a la competencia.

MG destaca con tres modelos que combinan diseño, potencia y tecnología.

Los protagonistas: potencia, lujo y agilidad en tres versiones

MG RX5: El turbo que desafía a los grandes. Si buscas un SUV compacto que no te deje con ganas de más, el RX5 es tu máquina. Con un motor 1.5L turbo de 168 HP, es, de hecho, el más veloz de su categoría en Ecuador.

Pero no es solo potencia: su interior sorprende con una pantalla táctil vertical de 14.1 pulgadas, aros de 18 pulgadas que imponen presencia y un techo panorámico que te conecta con el camino. Un equipamiento que muchos rivales “tradicionales” solo pueden soñar.

MG RX8: Lujo 4x4 para siete pasajeros sin sacrificios. Para quienes necesitan espacio, poder y capacidad todoterreno real, el RX8 es la respuesta. Este SUV de gran tamaño no solo ofrece tracción 4x4, sino que lo hace con un motor 2.0L turbo de 221 HP.

Su tercera fila no es un asiento de castigo: es cómoda incluso para adultos. A esto se suman asientos eléctricos calefaccionados, tapicería de cuero de alta calidad, una cámara 360° para un control total y un paquete de seguridad con 6 airbags y control de descenso. Un verdadero titán para la aventura familiar.

MG ONE: El crossover deportivo para el conductor moderno. Pensado para profesionales jóvenes y urbanos que no renuncian al estilo ni a la performance, el MG ONE es un SUV compacto-crossover con alma deportiva.

Impulsado por el mismo motor 1.5L turbo de 168 HP que el RX5, integra una pantalla digital de vanguardia, cámara 360°, cargador inalámbrico para tu smartphone y control crucero adaptativo. Es el equilibrio perfecto entre potencia, estética audaz y tecnología intuitiva.

MG no es solo una marca; es una promesa de calidad y servicio. En Ecuador, cuenta con el sólido respaldo de Inducorp, un grupo con más de 59 años de experiencia en los sectores automotriz, industrial y agrícola. A través de su división Induwagen, MG ha tejido una robusta red de agencias a nivel nacional (incluyendo concesionarios como Teojama Comercial y ASSA), asegurando atención personalizada, un respaldo técnico de primera y un servicio postventa que garantiza la tranquilidad de sus clientes.

Esta es la oportunidad de poner a prueba la fusión perfecta de historia, diseño y tecnología. ¿Estás listo para sentir el poder y la elegancia británica en tus manos? Acércate a tu concesionario MG más cercano y prepárate para subir de nivel.