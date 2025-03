Descubre Flex Space: Un entorno que transforma el aprendizaje y el juego

El Flex Space es un espacio innovador de 140m² diseñado para que los niños aprendan y jueguen con propósito, integrando creatividad, tecnología y conexión con la naturaleza.

Este espacio cuenta con 6 áreas versátiles que pueden adaptarse para diversas actividades:

- Aula abierta tipo ágora: Perfecta para clases dinámicas, debates, presentaciones y trabajos grupales al aire libre, equipada con tecnología audiovisual avanzada.

- Aula sensorial multiuso: Diseñada para fomentar el aprendizaje interactivo, con mobiliario flexible, paredes interactivas para implementar aprendizaje sensorial, pizarras inteligentes, tablets y mesas de luz para explorar conceptos a través de la creatividad.

- Área de juego dirigido: Un rincón lleno de posibilidades, con puffs transformables para construir espacios únicos y áreas acolchonadas ideales para lectura y relajación.

- Área de juego libre sensorial: Con una rampa multiusos, piscina de pelotas, redes y un tobogán que conecta con una huerta exterior para fomentar el aprendizaje en movimiento.

- Terraza de juego: Un espacio al aire libre con actividades como rayuela y damas gigantes, donde la diversión se mezcla con el aprendizaje.

- Huerta educativa: Un pequeño oasis donde los niños cultivan plantas y aprenden sobre sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Más que un espacio físico: una filosofía educativa

El Flex Space incorpora herramientas tecnológicas como realidad aumentada, mesas digitales interactivas y robótica básica, ofreciendo un entorno de aprendizaje integral que estimula la creatividad, la colaboración y el respeto por la naturaleza.

Estos espacios no solo enseñan, transforman. Aquí, aprender es una experiencia memorable que desarrolla habilidades para la vida, reflejando nuestra filosofía: Learn with Purpose, Play with Purpose.