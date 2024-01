Santillana Ecuador agasajó a 100 niños en el cantón Guamote

Por segundo año consecutivo, Santillana Ecuador desarrolló una actividad de apoyo a comunidades menos favorecidas. En esta ocasión, junto a la fundación Plan Internacional, en el Cantón Guamote en la provincia de Chimborazo, 115 voluntarios aportaron con su tiempo y entusiasmo a beneficios de una Unidad Educativa.

Con la finalidad de apoyar a la niñez de la zona los voluntarios desarrollaron varias actividades, entre las más importantes están: la adecuación de un espacio de biblioteca a través de la donación de libros y libreros; pintaron el exterior de las aulas y diferentes espacios de la Escuela junto con un mural al ingreso de la unidad educativa que promueva la igualdad de género y empodere a las niñas a través de la educación.

Por otro lado, se realizó la siembra de más de 300 árboles y plantas ornamentales en el terreno y en los espacios comunales y, no podía faltar dentro de estas jornadas de trabajoy ayuda, el agasajo a más de 100 niños, niñas y jóvenes.

Eugenia Betty, voluntaria de Santillana Ecuador, comentó: “Pocas cosas son tan placenteras como compartir tiempo y recursos con quienes no pierden la esperanza de una vida mejor. La experiencia en la comunidad significó para mí un espacio de reflexión sobre lo importante que es abrir nuestro corazón para abrigar a quienes tienen frío. Me emociona saber que trabajo en una empresa en la que el compromiso social no son palabras vacías, es una hermosa realidad”.