Wacom presenta su nueva familia de productos sostenibles, para emprendedores y artistas digitales

Producto. Nueva línea de productos Wacom One está compuesta por dos monitores interactivos creativos y dos Pen Tablets.

Wacom, empresa pionera y líder en innovación de la tecnología de lápiz digital, anuncia el lanzamiento de su nueva línea de productos Wacom One, compuesta por dos monitores interactivos creativos y dos pen tablets con amplias opciones de uso de software y tutoriales especializados totalmente gratuitos que se convierten en los productos más sostenibles que la empresa ha producido hasta la fecha.

Para la elaboración de la pen tablet Wacom One S y los monitores interactivos Wacom One 12 y Wacom One 13 touch, los plásticos derivados del petróleo se redujeron o sustituyeron por material bioplástico de ácido poliláctico, y el uso de plásticos reciclados postconsumo (PCR) aumentó hasta aproximadamente el 30-65 % de los materiales plásticos de los productos, sin descuidar los elevados estándares en cuanto a durabilidad que tiene la compañía.

Los 40 años de experiencia en los sectores de consumo creativo, profesional y empresarial, le permiten a Wacom crear estos nuevos dispositivos que se adaptan específicamente a las necesidades y expectativas de los creativos principiantes y los entusiastas de la productividad, así como de cualquiera que desee experimentar la diversión y las ventajas de utilizar un lápiz en el ámbito digital. Entre sus características más destacadas figuran el lápiz personalizable con 7 combinaciones de colores y el primer monitor interactivo de esta categoría que incorpora la función multitáctil.

“Nuestro objetivo es que a los artistas y a los nuevos usuarios les resulte más fácil que nunca emprender su trayectoria”, declaró Faik Karaoglu, vicepresidente ejecutivo del Branded Business de Wacom. “Ya sea dibujando, pintando, editando imágenes, aprendiendo, enseñando, colaborando o desarrollando y comunicando ideas, la nueva familia Wacom One ofrece todo lo esencial que el usuario creativo y sostenible necesita para descubrir las ventajas de utilizar un lápiz en un mundo digital”.

El dossier de prensa digital, con imágenes, fichas de datos e información adicional se puede descargar aquí: https://wacom.box.com/v/Wacom-One-Family