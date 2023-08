Más de 2.000 de estudiantes celebran haber cumplido sus sueños en el Encuentro Internacional Alumni Ecuador – 2023

El Centro de Exposiciones de Quito albergó la jornada final de una celebración inolvidable organizada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Esta institución educativa suma en Ecuador más de 2.000 nuevos egresados, que llegaron de todas las provincias de las cuatro regiones del país (Sierra, Costa, Oriente y Galápagos) para participar en el Encuentro Internacional Alumni Ecuador – 2023.

Tanto el viernes 21 de julio como el sábado 22 se sucedieron innumerables ráfagas de imágenes y momentos para el recuerdo, que los estudiantes -auténticos protagonistas de esta iniciativa- pudieron compartir con familiares, amigos, profesores, tutores y demás integrantes que integran la gran familia de UNIR en el país.

El Encuentro concluyó el sábado 22 de julio, con la participación presencial de más de 700 egresados provenientes de las facultades de Educación, Derecho, Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales y Humanidades. Ellos se suman al millar de compañeros pertenecientes a las facultades de Empresa y Comunicación y a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) que asistieron al primer acto, y a los más de 300 que vivieron ambas jornadas de manera virtual.

A la cita también acudieron Rosalía Arteaga, presidenta de UNIR Ecuador; Rafael Puyol, presidente de UNIR en España; Flor Nancy Díaz Piravique, Rectora de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja; Rubén González Crespo, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado UNIR; y Pablo Moreno Ger, vicerrector de Investigación de esta institución.

Además de otras autoridades, directivos, comitivas académicas, personal docente y de gestión de UNIR, egresados y sus allegados, al Encuentro Internacional Alumni Ecuador – 2023 también asistieron personalidades del sector educativo, institucional y de organismos del Ecuador como: Academia Bolivariana de América, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Ministerio de Educación, entre otros.

Ambas jornadas del Encuentro estuvieron presididas por José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR. Al igual que ayer, él encabezó la comitiva académica que entró al recinto este sábado. De ese modo, comenzó oficialmente la celebración.

La emotividad, los abrazos, muestras de júbilo y las lágrimas se sucedieron entre la concurrencia, y también se extendieron a muchos hogares de Alumni que disfrutaron esta iniciativa desde sus pantallas, conectados en directo. Todos se sintieron orgullosos de representar de manera contundente el lema de este espacio: #YoSoyUNIR.

Tras el ingreso de la comitiva académica al recinto, tuvo lugar la Lección magistral impartida por Ana María Martín López, directora del Área de Másteres en Didáctica y Organización Escolar. En su exposición habló sobre ‘la creatividad: bases, retos y aprendizajes’: “La creatividad no es, como se tiende a pensar, un don o una chispa que poseen unos pocos privilegiados o una característica propia de artistas. Aunque, a menudo, subestimamos nuestras habilidades creativas, cada uno de nosotros tiene un gran potencial para generar ideas. Y, si bien hay distintos tipos de creatividad y maneras de expresarla, podemos afirmar que, de un modo otro, todos somos creativos. De hecho, la creatividad es el rasgo definitorio de nuestra especie”, aseguró.

Después señaló que “en un contexto como en el que vivimos actualmente, acelerado, inestable, y a menudo, incomprensible, la tecnología ya se está ocupando de las tareas más mecánicas y técnicas. Pero la sociedad necesita, cada vez más, mentes creativas que pongan a las máquinas a funcionar y las entiendan como un instrumento que les permite expandir sus capacidades”.

En el tramo final de su intervención, instó a los Alumni “a abrazar y desarrollar su creatividad de manera más consciente, permitiendo que sea una fuerza motriz que los ayude a avanzar en su camino. Sean valientes para pensar de manera diferente, no tengan miedo a fallar y aprovechen su capacidad para encontrar soluciones únicas a los retos complejos e ilusionantes que, de ahora en adelante, deban enfrentar”.

Acto seguido fue el turno de palabra de Jhonny Fernando Villarreal Romo, graduado del máster universitario en Dirección en la Gestión Pública, quien pronunció un discurso en representación de todos sus compañeros: “Hubo un día en que pensaba estudiar y prepararme más. Sin embargo, las limitaciones para lograrlo se presentaban continuamente y, en vez de avanzar, me detenía. Pero para vencerse a sí mismo había que dar un paso. Así lo hice. Seguro que esto les pasó a más de uno y ahora coinciden en que -si no te arriesgas- no ganas. ¡Cada uno de nosotros hemos ganado, por supuesto que sí!”, afirmó conmovido.

“Los sueños no se construyen solos, necesitan tener la complicidad de alguien y, ese alguien ha sido nuestra familia de la Universidad Internacional de La Rioja. Ahora miremos hacia adelante y concentrémonos en lo que nos falta por hacer y recorrer… ¡Sigamos adelante, sin olvidarnos de que siempre seremos UNIR”.

A continuación, Jorge Loayza, exalumno del máster en Comunicación y Marketing Político, y actual director de Programas de UNIR Ecuador; y Diana León, exalumna del Máster en Comunicación Transmedia de esta universidad y reconocida periodista y presentadora de noticias de Teleamazonas (quienes ejercieron el rol de maestros de ceremonias) dieron paso al momento cúlmine de la jornada, cuando se entregaron -uno a uno- en el escenario principal los diplomasconmemorativos a todos los concurrentes. Quienes participaron desde sus casas pudieron descargarlos de manera virtual.

A esta secuencia del acto le sucedió otro momento inolvidable: los alumnos del máster en Musicoterapia Ïkiam Zurita Londoño y Pamela Toaquiza, una persona no vidente, cantaron el Gaudeamus Igitur, himno universitario por excelencia. Todos los asistentes les secundaron mientras muchos retrataban el instante con las cámaras de sus móviles, para la posteridad.

Tras este tramo, el rector José María Vázquez García-Peñuela pronunció su discurso: “Se puede, se debe, convivir y respetar a quien tiene una visión del mundo distinta o incluso opuesta a la nuestra. No es necesario renunciar a las propias ideas, si se trata con respeto a quien tiene otras. Esa es a mi modo de ver la esencia de la convivencia pacífica democrática. No es al ciento por ciento un verdadero demócrata quien incurre en la falta de respeto del adversario político”, dijo.

Además, añadió “me gustaría mucho hacer eso tan propiamente universitario que es debatir, educada, respetuosamente con quienes tenéis otra visión. Estoy seguro de que aprendería mucho y que quizá tuviera que introducir algún matiz en la manera de expresar mis convicciones. Pero desde luego que dialogaría con la esperanza de que mis contradictores hicieran suyas algunas de mis convicciones”.

La salida de la comitiva académica fue el punto final del programa oficial del acto. El lanzamiento de birretes al aire quedó como uno de los instantes enmarcados para siempre. Posteriormente, los saludos y muestras de cariño entre los egresados y sus seres queridos se multiplicaron una vez más. Así regresaron a sus hogares, felices de haber vivido una fiesta tan completa y emotiva.