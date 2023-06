Bubbl, una red social para ver a qué evento irán tus amigos y no te lo pierdas

Bubbl es una red social en donde la gente puede encontrar eventos de relevancia en base a la actividad de sus amigos. Es una plataforma todo-en-una, donde los usuarios pueden seguir páginas de sus organizadores favoritos, enterarse de eventos próximos, ver y compartir fotos oficiales de los eventos, comprar tickets y mucho más.

Esta aplicación es fruto de la inventiva de un ecuatoriano, Hernán Cueva (CMO), junto a su equipo de trabajo, Santiago Pozuelo (CEO), Gabriel Lobl (COO), Doménica Basantes (Lead Designer) y Kamiab Ayani (Lead Developer). Para conocer cómo surgió Bubbl y cómo funciona, conversamos con uno de sus creadores.

Hernán, ¿cómo empezó la idea de crear Bubbl?

—Desde pequeño he sido emprendedor. A los 15 años desarrollé mi primera app y desde ahí he estado interesado en el mundo de las startup y negocios. Es por eso que decidí estudiar Emprendimiento y Marketing en la Universidad Emory en Atlanta y también fui Dj., donde fui conociendo empresarios de la industria de eventos. Además, en esa ciudad conocí a los cofundadores de Bubble, Santiago Pozuelo de Costa Rica y Gabriel Lobl de Panamá, quienes estudiaban en Georgia Tech y ya tenían planes para el desarrollo de una app relacionada con eventos.

En tercer año de universidad, empezamos a programar una app y probarla en las universidades. Era una red social donde estaban tus amigos y te enterabas qué planes tenían para el fin de semana. El diseño tuvo gran recepción en los usuarios y logramos una gran capacidad de retención dentro de la app.

¿En qué momento esta app evoluciona?

—Con esta prueba exitosa, decidimos iniciar una aplicación más potente. Decidimos consolidar el equipo, por lo que mientras cursábamos el último año de universidad, contratamos desarrolladores y empezamos la búsqueda de inversionistas. A todos les encantó la idea, por ser innovadora, lo cual nos ayudó a conseguir una inversión importante.

Al equipo se unió Kamiab Ayani, de nacionalidad iraní, y Doménica Basantes, quien también es ecuatoriana, de Guayaquil. Con la app lista, empezamos el proceso de lanzamiento. En un inicio le apuntamos a universitarios y fraternidades de Estados Unidos. La lanzamos en Atlanta y fue un éxito, nos expandimos a New Orleans hace unos cuatro meses, y también estamos en Miami, Austin y Dallas, con equipos locales para marketing y promoción.

Bubbl (Cortesía)

¿Cómo llega a Latinoamérica?

—La trajimos a Latinoamérica porque, por alguna razón, en Bogotá se empezó a usar Bubbl y ahora es la segunda ciudad más activa en la aplicación. Es por eso que vimos la oportunidad de lanzarla en Quito, ciudad donde nací.

Hemos tratado de que la aplicación esté muy alineada a las necesidades del usuario, en el punto perfecto. Es dificil lograrlo pero cada día hablamos con usuarios, mejoramos y seguimos en un proceso de actualización constante. El producto ha ido evolucionando mucho a lo largo del último año.

¿Cómo funciona?

—Es una plataforma donde los usuarios pueden seguir páginas de organizadores y enterarse de eventos próximos; además de ver y compartir fotos oficiales de los eventos, comprar ticket y muchas funciones más.

Al ingresar a Bubbl, te registras con tu número de teléfono, tu nombre y una foto de perfil. Luego agregas a tus amigos, enviándoles una invitación. Dentro de la app, se despliega un menú con los eventos disponibles y puedes visualizar a los amigos que están interesados en cada uno de ellos.

Nos hemos dado cuenta que a la gente le interesa saber en qué eventos están interesados sus amigos y contactos para también asistir, y a través de esta app logramos resolver esta necesidad.

La app filtra tus intereses y, sobretodo, los intereses de tus amigos. El éxito de esta aplicación es que tiene un amplio contenido disponible: todos los datos del evento, como dirección, hora, incluso su red social. Pueden incluirse fiestas en bares o discotecas, eventos especiales, entre otros.

Como es una red social, también puedes chatear con los usuarios y también puedes ver las fotografías subidas por el organizador del evento, y si te encuentras en alguna de ellas o quieres compartirlas, puedes agregarla a tu perfil.

Cuando vamos a una ciudad, armamos un equipo donde incluimos a los organizadores de eventos más importantes, los invitamos a participar gratuitamente en nuestra app y de esta manera generamos contenido.

¿Qué te ha servido a ti para llevar adelante este proyecto y podría servir a otros emprendedores?

— Todos tenemos muy buenas ideas y, probablemente, si hacían algo al respecto, su idea podría convertirse en la mejor empresa del mundo. El emprendimiento es quitarse el miedo o dejar de lado el “que pasa si lo dejo todo y me va mal”. El emprendimiento es una experiencia donde uno va conociendo y aprendiendo mucho. Debes rodearte de gente que conoce del tema, conseguir un buen equipo, leer y aprender constantemente.

Si tienes una idea, escríbela y algún momento la irás desarrollando. Incluso, si al lanzarte fallas, no es fracaso, es un aprendizaje y la oportunidad de analizar lo que no funcionó y hacer los cambios necesarios para empezar nuevamente. No tengan miedo.

DATOS SOBRE BUBBL

Bubbl: Life, Offline.

Total De Visitas a al App: 45,000

Ciudades donde opera: Miami, Bogota, Quito, Austin, Dallas, Atlanta, New Orleans.

Usuarios Activos, 6,000+

Lanzamiento en Quito: 17 de Junio

Visitas a la app desde el lanzamiento: 5,000

Usuarios Activos desde lanzamiento: 600+

Equipo de Bubbl: