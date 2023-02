Angélica Cujilán, propietaria de picantería El Pez Volador: “Gracias a Movistar, más clientes llegan a mi establecimiento”

La rapidez y nitidez para comunicarse con nuevos y potenciales clientes, le ha permitido a Angélica Cujilán mejorar su negocio. Dueña de la picantería El Pez Volador, ubicado en las calles Luque y José Mascote (centro de Guayaquil), nos cuenta las experiencias positivas que ha tenido, gracias al servicio de Movistar.

“Hasta ahora me ha ido excelente en mi negocio y gracias al servicio de Movistar, considero que la calidad y la cobertura tienen mucho que ver porque tengo más facilidad de comunicarme y promocionar el local a otros sitios de la ciudad y del país”, sostiene la emprendedora.

Está convencida de que a corto o mediano plazo podría incrementar sus ventas, pues incluso se ha dado cuenta que muchos clientes también están conectados mediante este servicio de telefonía, aunque tampoco ha tenido inconvenientes con usuarios de otras operadoras, ya que ha logrado intercambiar llamadas y usar todo tipo de servicio de mensajería.

Angélica Cujilán atendiendo a sus clientes en su local. (Cortesía)

Y gracias a la cobertura y nitidez de la señal, ella dará el siguiente paso, que es instalar otras aplicaciones de comunicación, con la finalidad de promocionar su negocio que, si bien ya tiene un lugar en el mercado local, su intención es expandirse a otros rincones del país.

“Lo que más valoro del servicio es la cobertura, o sea el alcance que me permite comunicarme con las personas, porque incluso me he ido al campo y nunca he tenido problemas con la señal. Con este servicio voy a tener cerca de un año y todo hasta ahora me ha ido muy bien”, reitera.

Como usuaria del servicio Movistar recomienda siempre a sus clientes y amigos que adquieran la línea Movistar porque tiene más cobertura, no importa dónde uno esté de viaje, uno siempre se puede comunicar con familiares.

El Pez Volador es un conocido local de venta de encebollado de Guayaquil. Comenzó hace más de 35 años en un quiosco en las calles Aguirre y Esmeraldas (a pocas cuadras del actual local); desde entonces el lugar se cimentó hasta hacerse un lugar entre las huecas más conocidas de la ciudad.