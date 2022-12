5 consejos para emprender en 2023 de forma exitosa

Se acerca un nuevo año y con él nuevos objetivos. John DeSimone, experto en marketing y presidente de Herbalife Nutrition, explica que para materializar una idea de negocio exitosa es importante prestar atención a las lecciones y estrategias que han empleado aquellos líderes que han sabido llevar sus negocios a flote.

Así, gracias a un estudio realizado por Herbalife Nutrition y OnePoll, en el que se encuestaron a 8.000 dueños y empleados de pequeñas empresas en 15 países, se obtuvo como resultado 5 lecciones valiosas

Fracasar rápido

Los emprendedores informaron que tuvieron, en promedio, dos ideas de negocios fallidas antes de encontrar una que funcionara. Si bien fracasar es difícil y desalentador, los emprendedores manifestaron que cometer errores les ayudó a aprender, crecer y tener éxito en futuras iniciativas. La clave es aprender de los errores e, idealmente, evitarlos en el futuro. Casi el 90% de los dueños de pequeñas empresas manifestó que aprendió lecciones valiosas de cada emprendimiento no exitoso.

Ser productivo

La importancia de que los emprendedores aprendan a ser más productivos ocupa un lugar prioritario en la lista de lecciones. Más del 40% de los dueños de pequeñas empresas comentó que la productividad fue esencial para alcanzar el éxito. Muchos emprendedores solían trabajar para compañías donde otras personas fijaban los plazos. Convertirse en jefe repentinamente puede ser intimidante para los dueños de negocios y muchos se sienten abrumados por el trabajo y, al principio, son menos productivos. El viejo refrán “dar un paso a la vez” puede aplicarse a la productividad. Fíjese metas alcanzables y medibles, y asegúrese de completar cada tarea.

Organizarse

La encuesta preguntó a los dueños de pequeñas empresas qué le dirían a alguien que inicia un negocio; y el consejo número uno fue organizarse (42%). Se deben rotular los documentos para facilitar su acceso, independientemente de que lo guarde en formato digital o en el escritorio. Otra forma de organizar la jornada laboral es hacer una lista de tareas y priorizar aquellas que se deben completar por orden de relevancia o urgencia. Utilizar códigos de color –por ejemplo, rojo para lo urgente, azul para el día de hoy y amarillo para completar más adelante– ayuda a muchos dueños a identificar las actividades prioritarias. Configure un temporizador para dedicarse a cada tarea antes de tomar un descanso. Tener conciencia de las limitaciones de tiempo y saber que tiene algo más por hacer puede ayudar a completar la tarea más rápido.

Aprender a priorizar

Más del 30% de los encuestados a nivel mundial cree que es esencial aprender a establecer prioridades. ¿Pero cómo? Desde la escuela, aprendimos a hacer listas y a establecer plazos. Muchos dueños de empresas hacen listas y luego se sienten abrumados por la carga de trabajo. En lugar de concentrarse en completar la tarea, dejan todo para más tarde. Además de hacer listas, los emprendedores deben entender cuáles son las tareas que deben completar y por qué. ¿Qué es fundamental cada día para que el negocio tenga éxito? Por ejemplo, cuando hay poco inventario, la prioridad número uno es realizar un pedido de productos. Quizás visitar clientes es el próximo punto de la lista de tareas pendientes para mantener la rentabilidad del negocio. Dedique, al menos, 30 minutos del día para agradecer a clientes y socios. Agradecer una recomendación o un pedido grande es esencial para el crecimiento de la compañía.

Nunca dejar de aprender

Los emprendedores también creen que el aprendizaje continuo es esencial para la innovación y el desarrollo de nuevas ideas. Más de un cuarto cree que continuar con la educación es el secreto de los dueños de empresas para mantenerse en la cima. Con tanto por hacer durante el día, ¿cómo hacen los emprendedores para incluir la capacitación dentro de su agenda? Durante las pausas o por la noche pueden leer artículos y asistir a eventos gracias a que existe cada vez más contenido disponible a demanda. Leer diferentes artículos periodísticos, así como blogs de la industria e investigaciones, puede ayudarlo a desarrollar nuevas ideas para mantenerse actualizado, al igual que la empresa. En el lugar de trabajo, tenga a mano una “lista de disparadores” para anotar pensamientos e ideas que le ayudarán a crecer.

Metodología de la encuesta: La encuesta se realizó en 15 países, con un panel de 8.000 dueños y empleados de pequeñas empresas. Fue realizada por la empresa de investigación de mercado OnePoll, cuyos miembros pertenecen a la Market Research Society y cuentan con membresía corporativa en la American Association for Public Opinion Research (AAPOR) y la European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR).