Kyo Deco, decoración eco-friendly, minimalista y ‘low cost’

Mariola Vidal y Enzo Cucalón decidieron dar un giro a su carrera de diseño tras los retos económicos que vino con la pandemia.

Socios y esposos, decidieron incursionar en el diseño corporativo para arquitectura. Crearon la marca Kyodeco, cuya finalidad es la de democratizar el diseño decorativo y brindar estética a cada hogar en sus ambientes.

¿Por qué redecorar debe ser costoso? En base a esta pregunta, crearon KyoPanel, paneles decorativos de cartón reciclado, fabricados en formatos cuadrados fáciles de instalar, con atractivos y modernos diseños que se pueden instalar en paredes y techos, dando un toque de arte y movimiento con sus sutiles relieves y juegos de sombras.

“KioPanel está hecho con materia prima importada, producto del reciclaje de cartón, por ende, es un producto eco-friendly, muy importante en esta época”, indicó Vidal.

KyoPanel, emprendimiento de Mariola Vidal y Enzo Cucalón (Cortesía)

Tras su experiencia, indica que emprender es tener mucha fuerza de voluntad, tener ese empuje que no te deja caer. “Todos podemos tener una idea pero no debe solo quedar ahí, es un proceso, es disciplina, es estrategia, es visión, es poner sobre la mesa todas tus cartas para que tu emprendimiento se convierta en un negocio rentable. No es un pasatiempo, es tu futuro”, indicó.

Vidal señala que tras participar en el programa MPRENDE, le ayudó a impulsar sus metas. Señala que la idea es continuar con su emprendimiento, creando estos productos de decoración “low cost” de diseño arquitectónico para interiores. KyoPanel tiene actualmente seis modelos, dos líneas: una orgánica y una geométirca para abastacer la mayor cantidad de gustos posibles, luego vendrán más diseños infantiles y para jóvenes.

Incluso, tiene la iniciativa de arrancar con la etapa de distribuidoras en el 2023 para ampliar su negocio.