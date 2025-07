Carolina León Russo: “Construir marca y equipo ha sido el secreto de COSAS Ecuador”

En un país donde el mercado editorial ha enfrentado múltiples transformaciones, COSAS Ecuador se mantiene como un referente indiscutible del estilo de vida, el lujo y la cultura. Celebrando su trigésimo aniversario, conversamos con Carolina León Russo, su Gerente General desde hace más de dos décadas, sobre el pasado, presente y futuro de la revista.

En sus palabras, “una gran marca se construye con grandes personas”. A 30 años de su fundación, COSAS sigue inspirando, narrando y dejando huella. Su historia es la prueba de que cuando se combinan visión, pasión y equipo, se construyen marcas memorables.

Carolina, 30 años no se cumplen todos los días. ¿Cómo defines este hito para una marca como COSAS?

—Es una celebración muy emocional. Representa constancia, adaptación y visibilidad sostenida. Hemos estado presentes en los momentos más icónicos del país y, como decimos siempre, “si no está en COSAS, no sucedió”. Esa frase resume el papel de la revista como testigo y protagonista de la historia contemporánea del Ecuador. Nos llena de orgullo haber logrado una conexión tan profunda con nuestros lectores. A lo largo de estos años, hemos sido parte de momentos históricos, de celebraciones personales, de causas sociales y de transformaciones culturales.

Portadas Revista COSAS

El mercado editorial ha cambiado radicalmente. ¿Cómo ha logrado COSAS mantenerse vigente?

—Apostamos desde el inicio a ser más que una revista. COSAS es una marca que se ha trasladado a distintos formatos: impresos, digitales, eventos, experiencias. Ya no solo informamos: inspiramos, conectamos y generamos comunidad. Hacemos entre 20 revistas al año y organizamos hasta dos eventos mensuales. Además, entendimos que no podíamos quedarnos solo en las páginas. La migración a plataformas digitales fue natural. Creamos una comunidad en redes sociales, fortalecimos nuestro sitio web, y trabajamos en campañas de contenido multiplataforma que integran a anunciantes y lectores.

Como muestra de esta evolución, antes hacíamos una fiesta al año. Hoy trabajamos en experiencias constantes, como Casas Project, que lleva siete años fusionando arquitectura, diseño e inspiración en espacios reales. Creamos “Casas que inspiran”, una manera de vivir la revista. Cada proyecto ha sido una extensión de lo que somos: contenido vivo, sensorial, que se toca, se ve, se experimenta. Además, nuestros eventos junto a marcas líderes nos han permitido mantener una relación experiencial muy poderosa.

¿Qué lugar ocupa la innovación dentro del día a día de COSAS?

—Un lugar central. Innovar no es solo cambiar formatos, es también anticipar tendencias, leer al público, escuchar a las nuevas generaciones. Cada edición es el resultado de un proceso creativo riguroso, donde combinamos estética, relevancia y cercanía. Nos adaptamos sin perder la esencia, y eso es lo más difícil de lograr.

Carolina León, Gerente General de la revista; y Hernán Cueva, CEO de Metro Ecuador.

COSAS también se destaca por el liderazgo femenino dentro del equipo. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

—En nuestro caso, no es un eslogan: es una realidad. El 90% de nuestro equipo son mujeres: gerentes, ejecutivas comerciales y el equipo editorial. Es desafiante, pero también muy gratificante. He liderado con estrategia, empatía y practicidad. Hemos crecido juntas: muchas entraron solteras, hoy son madres, otras regresaron tras años fuera. COSAS ha sido parte de su vida y ellas de la marca. Me emociona ver cómo muchas de ellas han construido su carrera dentro de la empresa, asumiendo nuevos roles, liderando proyectos, ganando premios.

¿Cuál es tu secreto de liderazgo?

—Ser práctica, resolver rápido y ser empático. Y sobre todo, delegar, confiar y mantener un equipo motivado. El equipo humano es nuestro activo más valioso. Mi formación en marketing y comunicación me ha ayudado a tener una visión integral del negocio. Pero lo más importante ha sido siempre tener un equipo alineado en valores, objetivos y cultura.

¿Cómo describirías hoy la propuesta de valor de COSAS?

—Somos una marca aspiracional pero cercana. Nuestra curaduría editorial integra tendencias globales con sensibilidad local. Ofrecemos contenido de moda, gastronomía, actualidad, entrevistas y cultura. Ya sea en papel, eventos o digital, la experiencia COSAS mantiene su sello de excelencia. Somos una plataforma donde el contenido y la experiencia se fusionan para dejar huella. Lo hacemos con una línea editorial clara, con estética, pero también con profundidad. Y eso es lo que el público valora.

Nuestra continuidad, el equipo, la calidad de contenido, y sobre todo, la confianza que generamos. Las marcas quieren estar en COSAS porque saben que cuidamos cada detalle. Los lectores nos siguen porque saben que van a encontrar inspiración y autenticidad.

¿Y qué planes tienen para este aniversario?

—Lanzamos una edición conmemorativa y un “coffee table book” de colección. También haremos una premiación de talento nacional con los COSAS Awards y nuevas campañas que visibilicen nuestro legado y futuro. Será un año de celebraciones, pero también de reflexión.

Queremos proyectarnos a futuro con fuerza, con nuevas alianzas, nuevas voces, y más presencia digital.

COSAS seguirá creciendo, y lo hará de la mano de su comunidad.